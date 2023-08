Ritorno al Futuro, la foto della reunion vi farà scendere più di una lacrima

Sono passati trentotto anni dal primo capitolo di Ritorno al Futuro, saga cinematografica firmata Robert Zemeckis che ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo. A tanti anni di distanza, i membri del cast si sono incontrati durante il Fan Expo di Philadelphia, regalando una serie di scatti capaci di riportarci indietro nel tempo.

Dopo aver espresso le proprie idee riguardo un eventuale reboot di Ritorno al Futuro, mostrando in questo senso una forte diffidenza, il cast del franchise ha avuto modo di incontrarsi nuovamente e di chiamare in causa i fan con delle foto pubblicate sui profili social di Christopher Lloyd e Lea Thompson.

Lo storico Doc della saga ha aizzato i fan chiedendo loro un minimo di 88 mila like, a ricordare la velocità in miglia che la DeLorean doveva raggiungere prima di poter viaggiare nel tempo e ottenendo in poco tempo più del triplo delle interazioni.

Nelle foto si possono riconoscere tutti i protagonisti della serie, a partire naturalmente da Michael J. Fox, fino ad arrivare all’interprete di Biff, Thomas F. Wilson.

Un vero e proprio tuffo nel passato alla riscoperta di una di quelle saghe talmente amate e iconiche da intimorire produttori e filmmaker che dovessero pensare a remake o reboot di qualsiasi tipo.

In effetti, per ora, non resta che accontentarci di queste foto che mostrano gli eroi del franchise tutti insieme ancora una volta e della nostra recensione dell’edizione blu ray saga di Ritorno al Futuro.