Ritorno al futuro, i fan celebrano il 38° anniversario del film!

Per i fan della saga di Robert Zemeckis, il 2023 è un anno importante non soltanto per i 62 anni di Michael J. Fox, ma anche per un altro sensazionale evento: Ritorno al futuro giunge al suo 38° anniversario!

Per celebrare l'occasione, moltissimi utenti hanno condiviso post su Twitter. "Ritorno al futuro fu rilasciato in questo giorno nel 1985" scrive @JonErlichman. "Quasi non aveva come protagonista Michael J. Fox. Quasi non aveva un DeLorean. Addirittura, aveva quasi un nome diverso. Infatti, per poco non fu neanche realizzato". Invece, @bluehearts1855 non riesce a esprimere "quanto questo film significhi per me, è il mio preferito", mentre @RockEmSocks ricorda l'iconica citazione del film: "Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade"!

Diretto da Robert Zemeckis, Ritorno al futuro è il primo capitolo della trilogia omonima e racconta la storia di Marty McFly (Michael J. Fox), diciottenne esuberante che, grazie all'amico Emmett L. "Doc" Brown (Christopher Lloyd), viaggia indietro nel tempo fino al 1955. Il film ha incassato 383 milioni di dollari a livello globale, a cui si aggiungono ottime recensioni da parte della critica – come il 96% di Rotten Tomatoes – e svariati riconoscimenti: basti pensare al Premio Oscar del 1986 come miglior montaggio sonoro e alla candidatura al Golden Globe come miglior film commedia o musicale; inoltre, nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel famigerato National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Assisteremo mai al prossimo capitolo della saga? A quanto pare, Michael J. Fox ha un'idea per il reboot di Ritorno al futuro.