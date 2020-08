Ritorno al Futuro, Doc ha finanziato i suoi esperimenti illegalmente? Ne parla Bob Gale

Doc Brown, il leggendario scienziato interpretato da Christopher Lloyd in Ritorno al Futuro, potrebbe avere finanziato i suoi esperimenti illegalmente. A rivelarlo Bob Gale, sceneggiatore della trilogia insieme a Robert Zemeckis, durante una recente chiacchierata con i fratelli Russo.

"Mentre scrivevamo la storia del personaggio ci siamo chiesti quale fosse la sua backstory, come poteva essere stato lui ad inventare il viaggio nel tempo? È molto lontano dai cliché dello scienziato, o anche dello scienziato pazzo ai tempi. Prima di tutto è una sorta di ribelle e di eroe, perché ruba il plutonio dai terroristi. È molto figo. Vediamo tutte queste cose nel laboratorio e non vediamo l'ora di incontrarlo" ha spiegato Gale durante un episodio di Russo Bros. Pizza Film School, il live show organizzato dai registi di Avengers: Endgame per parlare delle pellicole che hanno influenzato la loro carriera.

Parlando del passato del personaggio, lo sceneggiatore ha poi rivelato che Doc potrebbe avere finanziato i suoi esperimenti sui viaggi nel tempo attraverso una truffa assicurativa: "Ma ci sono molte altre cose. Alcune delle quali non capisci prima di aver visto il film per la seconda o terza volta. Il giornale che si vede nella scena d'apertura: è stato Doc Brown a dare fuoco alla sua casa per ottenere i soldi dell'assicurazione e continuare a finanziare i suoi esperimenti?"

