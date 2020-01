Da Ritorno al Futuro a Disney: Robert Zemeckis dirigerà il live-action di Pinocchio

No, stavolta non sarà la DeLorean a dare un passaggio a Robert Zemeckis, bensì il lungo naso del celebre burattino di casa Disney: il regista ha appena firmato il contratto con la House of Mouse per dirigere il live-action di Pinocchio!

Con nostra grande sorpresa, la notizia arriva del tutto inaspettata e, in aggiunta, in concomitanza con l'altra novità targata Disney: presto entrerà in lavorazione anche un live-action di Bambi, alzando il tetto a ben 25 remake (tra quelli già distribuiti e i futuri) dei classici che hanno reso grande la casa di produzione.

La sceneggiatura sarà un lavoro a quattro mani di Zemeckis e Chris Weitz, che lavorerà anche a Bambi, mentre la sedia di regia sarà il regno indiscusso del regista della saga di Ritorno al Futuro, che proprio ultimamente si è nuovamente opposto ad una quarta avventura per Doc e Marty.

Le avventure di Pinocchio, celebre romanzo allegorico di Collodi, diviene un film nel bambini nel 1940 grazie a Walt Disney, ma la sua prima rappresentazione risale addirittura al 1911: nel Pinocchio di Giulio Antamoro, rigorosamente in bianco e nero, il "bambino vero" fu interpretato da Ferdinand Guillaume, che vestì un eccezionale costume da burattino.

Sebbene non sia ancora stata resa nota una data d'uscita, gli slot attualmente destinati ai live-action Disney sono molteplici: nel 2021 saranno 4, nel 2022 saranno 5 e nel 2023 addirittura 6, per un totale di ben 15 nuovi film.