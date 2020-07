Ritorno al futuro compie 35 anni, i fan festeggiano sui social

Proprio il mese scorso, per anticipare il 35° anniversario, Bottleneck Gallery e Vice Press hanno unito le proprie forze insieme all' artista Drew Stuzan per stampare un suggestivo poster alternativo e inedito di Ritorno al Futuro realizzato per la campagna pubblicitaria del film e poi mai utilizzato. Lo scorso maggio, inoltre, Michael J.Fox e Christopher Lloyd hanno celebrato la saga in occasione della reunion organizzata da Josh Gad.

Per celebrare la ricorrenza, infatti, i fan hanno invaso i social con immagini e messaggi di affetto dedicati al film, che in quell'estate del 1985 si affermò come il più grande successo dell'anno con un incasso di ben 385 milioni di dollari, 85 milioni in più rispetto alla doppietta di Sylvester Stallone con Rambo II e Rocky IV. Tra questi anche la star di Snowden Joseph Gordon-Levitt, che ha postato in rete una bellissima foto di Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Back to the Future came out on July 3rd, 1985.



Happy 35th anniversary to one of the greatest of all time. 🕰⚡️🔥 pic.twitter.com/0gQO86Lcz7 — Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) July 3, 2020

35 years ago today on 3 July 1985, 'Back to the Future' was released in theatres. I am sure you will agree it is an all time 80s classic...pic.twitter.com/oOMwYyW41m — I❤️80s (@IL0VEthe80s) July 3, 2020

Happy 35th Anniversary to Back to the Future! A true classic and my all-time favorite movie! #bttf #BackToTheFuture pic.twitter.com/yBl57QcIxb — Andrea David (@filmtourismus) July 3, 2020

Released in theaters today 1985. Arguably the most iconic movie of the 80’s. Marty McFly, Doc Brown, A Orange Bubble Vest, Clock Tower and a Deloreon. #BackToTheFuture pic.twitter.com/Ims0KxnDYV — GetOffMyLawn (@Uncle805) July 3, 2020