Ritorno al futuro, Christopher Lloyd:'Non mi aspettavo la sostituzione di Eric Stoltz'

Christopher Lloyd ha confessato il suo poco entusiasmo nel momento in cui la produzione di Ritorno al futuro decise di sostituire la giovane co-star Eric Stoltz in favore di Michael J. Fox. Il cambio avvenne proprio durante le riprese, quando diverse sequenze erano già state realizzate e di conseguenza occorreva rigirarne alcune.

Parlando della sua carriera a GQ, Christopher Lloyd ha parlato dell'addio di Stoltz e dell'arrivo di Fox:"Avevano deciso che servisse qualcuno con una vena comica. Stoltz è un attore meraviglioso. Non avevo idea che il cambiamento fosse in atto. Avevo una gran paura perché stavo cercando di dare la giusta impronta a Doc, e quello era proprio l'inizio. Ho pensato 'Non so se riuscirò a girare tutto di nuovo'. Ero preoccupato per questo ma poi tutto ha funzionato". La trilogia di Robert Zemeckis è una delle più famose al mondo; scoprite 5 cose che forse non sapete di Ritorno al futuro.



Nella retrospettiva a lui dedicata Lloyd parla del modo in cui venne comunicato il cambio e il suo rapporto con Michael J. Fox:"Stavamo girando una scena fuori dal centro commerciale. Ci comunicarono che avremmo dovuto incontrarci ad una delle roulotte all'una di notte. Trovammo il produttore, Steven Spielberg, che ci comunicò il cambio. Io e Michael abbiamo avuto questa chimica durata per tutto il tempo. Tornavamo dopo una pausa ed eravamo già lì, non c'era bisogno di lavorarci per ottenerla, è stato grandioso".



Michael J. Fox ha confessato di aver rivisto Ritorno al futuro a Natale, spiegando la sua opinione sul film.