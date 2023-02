Ritorno al futuro, il cast riunito alla convention! Ecco le foto e i video

Il cast di Ritorno al futuro si è ritrovato nel weekend ad una convention organizzata per l'occasione. Sui social sono state pubblicate da Lea Thompson le foto e i video che includono alcuni dei membri principali del cast, tra cui gli immancabili Christopher Lloyd e Michael J. Fox, interpreti di Doc e Marty.

Léa Thompson, presente al FAN EXPO di Portland, ha pubblicato le immagini dell'evento, includendo anche Ming-Na Wen di The Mandalorian, insieme a Jonathan Frakes e Brent Spiner di Star Trek.



Nei video e nelle immagini si vede Thompson abbracciare e scambiare commenti affettuosi con Christopher Lloyd e Thomas F. Wilson, il celebre volto del nemico di Marty e Doc, Biff Tannen. Conosciuto in tutto il mondo per il personaggio di Marty, Michael J. Fox ha ricevuto l'Oscar onorario qualche mese fa.

Saga celebrata in tutto il mondo e diretta da Robert Zemeckis, Ritorno al futuro racconta la storia dell'adolescente di Hill Valley Marty McFly (Michael J. Fox), innamorato di Jennifer (Claudia Wells nel primo film, Elisabeth Shue nei due sequel) e coinvolto dall'amico e scienziato Doc Brown (Christopher Lloyd) in un esperimento destinato a cambiare le loro vite: il viaggio nel tempo a bordo di una DeLorean.



Nel cast della trilogia anche Crispin Glover nei panni del padre di Marty, George McFly. Sul nostro sito è disponibile il nostro approfondimento su Ritorno al futuro in occasione del trentesimo anniversario dall'uscita del primo film nelle sale.