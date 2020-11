Ritorno al futuro, addio a Elsa Raven: era la 'donna dell'orologio' nel cult di Zemeckis

L'attrice Elsa Raven, nota per i suoi ruoli in Ritorno al futuro e nella sit-com Amen, è scomparsa lunedì all'età di 91 anni. Nonostante una carriera prolifica e piena di esperienze in teatro, cinema e televisione, Raven era principalmente nota per i suoi ruoli da comprimaria in film e show tv che riscontrarono grande successo.

Nata Elsa Rabinowitz, scelse Raven come cognome d'arte e iniziò ad esibirsi a New York. Debuttò in tv e al cinema, trovando il suo primo ruolo sul grande schermo nel 1970 in I killers della luna di miele, interpretando una matrona.

La fama tuttavia giunse negli anni '80, interpretando piccoli ma memorabili ruoli come quello della donna che si batte per salvare l'orologio in Ritorno al futuro, interrompendo una conversazione tra Marty McFly (Michael J. Fox) e Jennifer (Claudia Wells), e l'agente immobiliare che vende la casa in Amityville Horror.



Il suo ultimo ruolo cinematografico è accreditato nel 2011, quando interpretò il personaggio della signora Harrison in Answers to Nothing.

Nonostante molte delle sue scene in Titanic di James Cameron siano state tagliate la sua partecipazione nel ruolo di Ida Straus è comunque ricordata per una commovente inquadratura che la mostra abbracciata al marito sul letto della sua cabina in attesa di morire con l'affondamento del transatlantico.

I credit tv di Elsa Raven includono molte partecipazioni ricorrenti oppure da guest star, in serie come Willy, il principe di Bel-Air e Seinfeld. I suo ruoli più significativi sul piccolo schermo sono quelli nella sit-com Amen e in Wiseguy; nel primo show ha interpretato la cameriera Inga in 17 episodi, mentre nel secondo ha vestito i panni di Carlotta Terranova, la madre di Vinnie. In seguito ottenne un ruolo nella soap Il tempo della nostra vita. Era un membro attivo dell'Academy.



