Ritorno al Futuro: l'abbraccio di Michael J. Fox e Christopher Lloyd al NYCC è virale

Nel corso di un panel speciale organizzato in onore di Ritorno al Futuro al New York Comic-Con, la folla presente ha potuto assistere alla reunion tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd, rispettivamente interpreti di Marty McFly e il Dottor Emmet Brown nella trilogia cult di Robert Zemeckis. Inevitabile la commozione, con l'abbraccio tra i due.

Il momento sul palco è immediatamente diventato virale, con moltissimi video dell'abbraccio e del panel in generale che sono finiti pubblicati sui social network grazie ai presenti alla manifestazione.

Fox e Lloyd hanno poi trascorso del tempo sul palco ricordando il periodo in cui hanno lavorato insieme a Ritorno al futuro. Secondo Syfy, questo include la famosa storia di Fox che entrò nella produzione dopo che le riprese erano già iniziate con un altro attore, Eric Stoltz, ingaggiato per interpretare Marty McFly. Una volta che gli impegni di Fox si sono liberati, Stoltz è stato sostituito e le riprese sono ricominciate da zero, perché con Stoltz la storia non decollava e per i registi era importante coinvolgere l'attore.

"L'annuncio, all'una di notte dopo sei settimane di riprese, fu che l'attore che interpretava Marty non lo avrebbe più fatto e che domani avremmo iniziato a girare con Michael", ricorda Lloyd. "Mi sentivo come se fossi riuscito a malapena a superare le [prime] sei settimane e ora avrei dovuto farlo di nuovo?!".

Ma la cosa aveva senso una volta che Fox era sul set, data la loro chimica, come ha aggiunto Lloyd: "La chimica c'è stata fin dalla prima scena, era viva, ed è rimasta tale per tre film. E non è ancora sparita".

A causa della sua lotta contro il morbo di Parkinson che ha influenzato il suo lavoro, Michael J. Fox si è ufficialmente ritirato come attore. Nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare per la sua salute, Fox è comunque grato per la vita che ha. Ha detto alla folla del NYCC che considera la sua diagnosi come un "dono", in quanto gli ha dato un nuovo scopo nel lavoro che svolge per aiutare gli altri.

"Voi mi avete dato tutta la vita", ha detto Fox rivolgendosi ai fan. "La cosa più bella che mi è capitata nella vita è stata questa cosa. Il Parkinson è un dono. Ho detto alla gente che è un dono e loro mi hanno risposto: 'Sei pazzo'. E io rispondo: 'Sì, ma è un dono che continua a darmi tanto'. Ma è un dono e non lo cambierei con nulla... Non si tratta di quello che ho, ma di quello che mi è stato dato".

Alla fine del panel, Lloyd ha citato Doc Brown dicendo alla folla: "Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono!".

A proposito, avete visto il nuovo set LEGO dedicato a Ritorno al Futuro?