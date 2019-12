Ritorno al futuro 4 'non si farà', ma Lloyd vorrebbe un crossover con Rick and Morty

Ritorno al futuro è una saga amatissima ancora oggi e sono in molti a desiderare un nuovo capitolo della storia di Doc e Marty, anche se il regista Robert Zemickis si è detto contrario a un sequel.

Non sorprende, dunque, che in un periodo in cui remake, reboot e sequel sono all'ordine del giorno, una delle domande che vengono rivolte più spesso a Christopher Lloyd, l'indimenticabile Doc Brown, riguardi la possibilità di un nuovo film della saga.



Purtroppo, l'attore ha dato una risposta abbastanza definitiva, "Ritorno al futuro 4 non si farà", ma ha anche sottolineato che gli piacerebbe una sorta di crossover con Rick and Morty, in cui potrebbe partecipare come guest star.

La serie animata, creata da Justin Roiland e Dan Harmon, nasce proprio ispirandosi alla trilogia di Zemickis e secondo Lloyd (che già in passato aveva ribadito di essere disposto a partecipare a Rick and Morty), vedere le strade di Doc Brown e Marty (Michael J. Fox) incrociarsi con quelle di Rick Sanchez e Morty sarebbe un'idea "affascinante" e che i due scienziati dovrebbero sedersi e "mangiare un hamburger insieme, o qualcosa del genere".



Rispetto a Zemickis, Lloyd aveva espresso approvazione per un Ritorno al Futuro 4, ma sembra che al momento le possibilità siano davvero ridotte al lumicino. Alla luce di tutto ciò, come vedreste un'incursione della DeLorean nel folle mondo di Rick and Morty?