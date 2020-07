Ritorno al futuro: 35 anni dopo spunta una folle teoria su Eric Stoltz

Ritorno al futuro ha da poco compiuto 35 anni ed è una delle pellicole più celebri della storia del cinema, nonché uno dei blockbuster più famosi degli anni '80. Tutti sanno che Michael J. Fox non fu il primo interprete di Marty McFly ma che questo onore toccò a Eric Stoltz, ma adesso è saltata fuori un'interessante teoria sull'attore.

Come saprete, lo studio di produzione e lo stesso Robert Zemeckis avrebbero voluto ingaggiare subito Fox per la parte del protagonista Marty, ma questi era ancora impegnato nelle riprese della serie televisiva Casa Keaton e non se ne sarebbe fatto nulla. Venne ingaggiato quindi Stoltz, il quale dopo molte settimane di riprese non convinse mai del tutto Zemeckis né gli altri collaboratori della produzione, che sostenevano non avesse quel brio tra ironia e ingenuità necessaria al personaggio. Fortunatamente per il regista, una gravidanza improvvisa sul set della serie cambio gli orari di lavoro di Fox con questi che si resi disponibile a girare Ritorno al futuro nelle ore notturne. Il film fu quindi rigirato daccapo con l'attore che tutti avremmo identificato come Marty McFly.

Tuttavia, Eric Stoltz è rimasto in qualche fotogramma del film? L'ipotesi è creduta possibile anche dal co-sceneggiatore Bob Gale. La teoria afferma che durante la prima scena ambientata nella caffetteria, quando Marty da un pugno a Biff nel 1955, a dare il pugno sia in effetti proprio Stoltz e non Michael J. Fox. L'ipotesi è stata rilanciata una prima volta da Tom Wilson (attore che interpretò Biff) in un programma radio ed è più che credibile dato che la produzione era già oltre i tempi previsti e fuori budget, tanto da non potersi permettere di rigirare alcune sequenze particolari.

35 anni dopo, la sequenza incriminata è stata fermata al momento in cui si vedrebbe il profilo di Stoltz mentre parla con Tom Wilson.