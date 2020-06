Ritorno al Futuro 3: uno stupendo nuovo poster con Michael J. Fox e Christopher Lloyd

Nonostante siano passati ormai 30 anni dall'uscita nelle sale di Ritorno al Futuro - Parte III, dal web emergono in maniera sorprendente nuovi dettagli e sorprese dall'ultimo film della trilogia scritta e diretta da Robert Zemeckis. L'ultimo riguarda un poster alternativo mai utilizzato in campagna pubblicitaria e rimasto inedito finora.

A confezionare i poster per la saga della Universal è sempre stato Drew Struzan, leggendario artista attivo in campo cinematografico fin dai primi anni '70. Il poster ufficiale di Ritorno al Futuro - Parte III porta anch'esso il suo nome e ricorderete di come questo fosse la riproposizione delle due precedenti locandine ma con l'aggiunta alle spalle dei due protagonisti del nuovo personaggio di Clara interpretato da Mary Steenburgen.

Bottleneck Gallery e Vice Press hanno unito le proprie forze insieme a Struzan per stampare un'edizione limitata il suo poster inedito per Back to the Future Part III: "Abbiamo lavorato a stretto contatto con Drew, Vice Press e con i nostri tipografi per ricreare in maniera meticolosa e precisa l'originale stampa di Drew. Abbiamo preso ogni misura necessaria per assicurarci che il lavoro di Drew avesse la cura di cui aveva bisogno nel trasferimento tra i diversi media. Come sorpresa speciale stiamo anche distribuendo il concept alternativo del poster di Back to the Future Part III disegnato sempre da Drew. Questa gemma rara alla fine non fu scelta dallo studio durante l'uscita originale del film ma è un pezzo di storia di Ritorno al Futuro che siamo felici di riportare al presente".

Le due stampe, delle dimensioni di circa 60x90cm, saranno vendute al prezzo di 100 dollari l'una e di 125 dollari l'una per quel che riguarda le copie autografate (disponibili con o senza le scritte dei crediti ufficiali). Per altri approndimenti sulla saga, vi rimandiamo a una curiosità riguardante la scena di Johnny B. Goode del primo film o alla curiosa bufala legata a una foto.