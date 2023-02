Ritorno al Futuro 3, perché è cambiata l'attrice che interpretava Jennifer?

Nel corso dei tre capitoli di Ritorno al Futuro, il personaggio di Jennifer Jane Parker ha assunto due volti completamente differenti. Non è inusuale che all'interno di una saga vi siano dei cambiamenti d'interprete, ma le ragioni dietro tale scelta fecero dispiacere il pubblico.

Inizialmente Ritorno al Futuro vedeva Melora Hardin nei panni di Jennifer Parker, ma l'attrice non ebbe la possibilità d'interpretarla a causa di una incompatibilità fisica con l'attore che avrebbe poi interpretato il suo compagno, ossia Marty McFly. La Hardin avrebbe infatti dovuto essere più bassa, o al massimo di pari altezza al suo collega.

A sostituirla fu Claudia Wells, che possiamo vedere nel primissimo capitolo della trilogia. Ma anche a lei è toccata la sorte di 'sostituzione', anche se per motivi ben differenti: la Wells infatti fu costretta ad abbandonare il ruolo per cause familiari: secondo ScreenRant, alla madre dell'attrice infatti pare che fosse stato diagnosticato un cancro.

Tuttavia, la Wells è potuta tornare nel franchise nel 2015, anno che ha segnato il 30° anniversario del primo Ritorno al Futuro, interpretando la voce di Jennifer in Ritorno al Futuro: The Game - 30th Anniversary Edition. L'attrice ha poi, nello stesso anno, ripreso la parte nel cortometraggio: Ritorno al futuro.

Per concludere, vi informiamo che il cast di Ritorno al Futuro si è riunito qualche giorno fa durante una convention in occasione della trilogia tanto amata dal pubblico!