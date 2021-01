Ritorno al futuro 3, Drew Struzan racconta la genesi del poster: i dettagli

Tramite il suo profilo ufficiale Facebook, l'illustratore Drew Struzan regala ai propri fan alcuni aneddoti che riguardano la sua lunghissima carriera nel mondo del cinema. L'ultimo racconto si concentra sulla lavorazione del poster di Ritorno al futuro - Parte III, ultimo capitolo della trilogia diretta da Robert Zemeckis.

"La storia è questa. Avevo completato due dipinti, uno con uno sfondo diurno e Marty con l'abito da Clint Eastwood, e uno con uno sfondo notturno e Marty che indossa la camicia rosa. Bob Zemeckis e Bob Gale non riuscivano proprio a decidere. Alla fine... 'Vorremmo il cielo notturno e il sarape di Eastwood'. Che fare, quindi? Dipingere un terzo quadro o cambiare uno degli altri due? Cambiare! Quindi ho dovuto ridipingere sopra uno dei due quadri, per creare 'quello giusto' che volevano loro. Ebbene, ho dipinto sopra al quadro che vedete qui, che non esiste più in questa forma. Ho cancellato la figura di Marty, cambiandola in quella con il costume alla Eastwood" scrive Struzan su Facebook.



Si tratta di un racconto davvero appassionante per i fan della trilogia cult degli anni '80. Ricordiamo che Ritorno al futuro - Parte III è l'ultima avventura di Doc (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) in giro per il mondo.

Dopo il 1955 e il 2015, Doc e Marty finiscono nel selvaggio Far West e concludono le loro peripezie.

Nel cast del film anche Mary Steenburgen e Lea Thompson.



