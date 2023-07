Ritorno al futuro 2, Michael J. Fox dimenticò come andare sullo skateboard

All'epoca della lavorazione del secondo capitolo di Ritorno al futuro, Michael J. Fox non aveva ancora ricevuto la sua diagnosi del morbo di Parkinson, diagnosticato nel 1991. L'attore, a quanto pare, percepì le prime avvisaglie della malattia proprio sul set della pellicola.

Il film fu girato in contemporanea con Ritorno al Futuro 3. Tra le riprese del primo e del secondo film sono intercorsi appena quattro anni e ciò portò a capire come qualcosa non andasse. Tra le riprese delle due pellicole, pare che Michael J. Fox avesse totalmente dimenticato come andare sullo skateboard. Di solito è molto difficile che una persona possa dimenticare una conoscenza motoria acquisita con così tanta pratica.

Michael J. Fox ha recentemente parlato anche del suo alcolismo e di come non l'abbia aiutato nell'assorbire la notizia della propria malattia. Solo dopo aver ottenuto la diagnosi nel 1991, l'attore si rese conto di come, dimenticare i fondamenti dello skateboard, fosse stata un'avvisaglia della malattia. E' risaputo, infatti, che una dei sintomi del morbo di Parkinson è proprio l'incapacità di avere una memoria motoria adeguata e a lungo termine.

Michael J. Fox si è messo a nudo nel trailer di Still pellicola di Appletv+ che racconta la sua storia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!