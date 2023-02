Ritorno al Futuro 2, dov'è ambientato il secondo capitolo della saga?

Sono trascorsi ben 34 anni da quando incontrammo per la seconda volta Marty e Doc, unendoci a loro nella seconda parte di quel meraviglioso viaggio che è stato Ritorno al Futuro: ma quale fu la destinazione verso la quale ci guidò la mitica DeLorean in occasione del ritorno dei personaggi ideati da Robert Zemeckis?

Dopo aver visitato il 1955 in occasione del primo film ed esser ritornati indenni nel 1985 incredibilmente senza aver causato disastri nel continuum spazio-temporale, i nostri eroi sono pronti stavolta a far visita al loro futuro... Aka il nostro passato! Già, perché la destinazione di Marty e Doc corrisponde stavolta nientemeno che al 2015.

Marty viene infatti arruolato da Doc in una missione sulla carta rapida e tutto sommato semplice: il personaggio di Michael J. Fox dovrà sostituirsi per qualche istante al suo futuro figlio per impedire a quest'ultimo di partecipare a una rapina organizzata da Griff, il nipote di Biff, dando il via a una serie di eventi che porterebbero allo sfascio totale della famiglia McFly.

Inutile dire che le cose si riveleranno ben più complicate del previsto, complice anche un certo Almanacco... Ma questo probabilmente lo ricorderete benissimo: in caso contrario correte a recuperare questo cult assoluto! Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione della trilogia di Ritorno al Futuro.