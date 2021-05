Ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? I due sono stati avvistati insieme

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati una delle coppie più in vista dei primi anni 2000. I due hanno recitato insieme in diverse pellicole nel corso della loro relazione ma poi, quando sembravano essere pronti per il grande passo, hanno deciso improvvisamente di dirsi addio.

Ora però, a quanto pare, le due star si sarebbero riviste e qualcuno sarebbe pronto a giurare su un loro ritorno di fiamma. Una fonte molto vicina alla coppia ha svelato a PEOPLE che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati avvistati insieme in quel di Los Angeles. A quanto pare, Ben è stato anche paparazzato mentre scendeva da un SUV bianco appartenente proprio alla cantante.

Jennifer Lopez ha da poco annunciato la fine della sua relazione con Alex Rodriguez, mentre Ben Affleck ha detto addio ad Ana de Armas dopo circa un anno. Insomma, entrambi sono nuovamente single, e chissà se sono addirittura pronti per rivivere insieme i fasti dei loro anni d'oro.

In molti ci sperano, ma nella realtà dei fatti sembra che i due siano rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione e a quanto pare negli ultimi anni i loro incontri sono stati assai frequenti. Proprio di recente Ben Affleck aveva dichiarato di essere amareggiato per i continui commenti razzisti rivolti alla Lopez. A suo avviso infatti, la stampa è stata terribilmente cattiva nei riguardi della cantante e attrice.