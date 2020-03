Il ritorno di Eve e Villanelle nel primo trailer della terza stagione di Killing Eve

BBC America e AMC hanno finalmente pubblicato online il primo trailer ufficiale dell'annunciata e attesa terza stagione di Killing Eve, commedia nera d'azione co-creata dalla brillante Phoebe Waller-Bridge e da Sally Woodward Gentle con due incredibili protagoniste interpreta da Sandra Oh e Jodie Comer.

Il trailer è come al solito tra il divertito e lo straniante e vede Villanelle e Eve alle prese con una "nuova" vita che le distanzia, con la prima soprattutto che sembra uscire ancora più fuori di testa da una situazione di normalità che non riesce proprio ad accettare.



Come già rivelato in precedenza, la terza stagione della serie vede un ulteriore cambio alla sceneggiatura dopo che Emerald Fennell aveva già sostituito Phoebe Waller-Bridge, autrice soltanto della prima stagione. Il nuovo arco narrativo è dunque scritto da Suzanne Heatcote, che tra i crediti principali include soprattutto Fear the Walking Dead.



Insieme al trailer della terza stagione di Killing Eve, la AMC e la BBC hanno anche rivelato la data della messa in onda della serie, prevista attualmente per il prossimo 12 aprile, dunque tra appena due settimane. Il ritorno è vicino e accompagnerà per alcune settimane i fan della serie in questo difficile momento di distanziamento sociale a causa della Pandemia di Coronaviurs.