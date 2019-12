Il ritorno di Emily Blunt nella nuova foto di A Quiet Place 2

Emily Blunt compare per la prima volta in una foto di A Quiet Place 2, sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo, che vede nuovamente alla regia il marito, John Krasinski. Dopo il successo finanziario del primo film, suggellato dal plauso della critica, Blunt è pronta a riprendere il ruolo di Evelyn Abbot. Ed ecco la prima foto.

Total Film ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Evelyn Abbot in A Quiet Place 2, offrendo ai fan un primo sguardo alle modalità con le quali la famiglia si è ritrovata in quel mondo post-apocalittico che tanto inquieta nel primo film.

Oltre a Emily Blunt sono presenti in questo sequel anche Millicent Simmonds e Noah Jupe, che riprendono i ruoli dei figli di Abbot, già presenti nella pellicola precedente.



A Quiet Place - Un posto tranquillo ha visto la dura lotta di una famiglia per sopravvivere in un mondo post-apocalittico abitato da creature extraterrestri con un acuto senso dell'udito, che costringe gli umani a rimanere in silenzio per non diventare delle prede.

Il primo film si conclude con Evelyn che si appresta ad affrontare le creature che invadono la casa in cui si è rifugiata con i figli - dopo il sacrificio del marito - e dopo aver scoperto un modo per sconfiggerli.

Scritto e diretto da John Krasinski, il sequel di A Quiet Place comprende nel cast anche Cillian Murphy e Djimon Hounsou. L'uscita nelle sale americane è prevista per marzo 2020 e nel week-end uscirà il teaser di A Quiet Place 2.

La fine delle riprese era stata annunciata a fine settembre.