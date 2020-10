Il grande ritorno di David Fincher nel trailer ufficiale di Mank, nuovo film Netflix

Il poster ufficiale pubblicato questa mattina su Twitter ha messo le mani avanti, e adesso Netflix ha svelato anche il primo trailer ufficiale di Mank, attesissimo nuovo film diretto da David Fincher.

Il regista, che torna a sei anni di distanza dal precedente Gone Girl, ha diretto il film basandosi su su una sceneggiatura scritta da suo defunto padre Jack Fincher: la storia racconta le vere vicissitudini dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz ed è ambientata negli anni '30, quando l'autore era alle prese col burrascoso Orson Welles e la stesura del copione di Quarto Potere.

Il film è interpretato da Gary Oldman, recente vincitore dell'Oscar come miglior attore per Darkest Hour. Il cast di supporto di Mank include anche Amanda Seyfried nei panni di Marion Davies, Charles Dance nei panni di William Randolph Hearst, Tom Pelphrey nei panni di Joseph L. Mankiewicz, Tom Burke in quelli di Orson Welles e Lily Collins nei panni di Rita Alexander, la fedele segretaria di Mank.

Mank, insieme a Il processo dei Chicago 7 di Aaron Sorkin, sarà sicuramente il maggior contendente di Netflix per gli Oscar 2021 ed è atteso il prossimo 4 dicembre sulla piattaforma di streaming on demand, dopo un'uscita limitata nelle sale a novembre. Non è chiaro al momento se arriverà anche nei cinema italiani o se l'iniziativa è riservata alle sale statunitensi, quindi se avete voglia di guardare il film in sala rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.