Ritorno al crimine, ecco il poster del sequel con Alessandro Gassmann e Marco Giallini

01 Distribution ha rilasciato il nuovo poster ufficiale di Ritorno al crimine, film diretto da Massimiliano Bruno e sequel di Non ci resta che il crimine. Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 29 ottobre, come annunciato da Rai Cinema, 01, Lucisano Media Group e lo stesso regista nel corso di una conferenza stampa.

"Ci troviamo in un momento molto delicato per tutto il sistema cinema, il pubblico fatica a ritornare in sala e noi produttori e distributori dobbiamo mettere il massimo impegno perché riprenda l'abitudine ad andare al cinema in tutta tranquillità. Premesso che abbiamo già fatto tanto posizionando in questi mesi l'uscita di titoli di forte richiamo come quelli appena presentati al Festival di Venezia, Notturno di Gianfranco Rosi, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Le sorelle Macaluso di Emma Dante, oltre a titoli più adatti al grande pubblico come After 2 e Il giorno sbagliato, pensiamo sia un atto di responsabilità anticipare l'uscita di un film così importante nel nostro listino come Ritorno al crimine [...]" ha dichiarato l'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco.



Il cast del film è composto da Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua, Massimiliano Bruno, Gianfranco Gallo e Loretta Goggi.

Il film è il seguito di Non ci resta che il crimine, uno dei titoli italiani maggiormente apprezzati negli ultimi anni, che racconta la storia di un trio di amici che compie un inaspettato viaggio nel tempo e dal 2018 ritorna al 1982.

