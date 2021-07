Ritorno al crimine in prima assoluta su Sky: omaggio a Ritorno al futuro, svelata l'uscita

Sky ha presentato ufficialmente Ritorno al Crimine, il nuovo film Sky Original sequel di Non ci resta che il crimine, nuovamente diretto dal regista Massimiliano Bruno, anche co-sceneggiatore insieme con Alessandro Aronadio, Andrea Bassi e Renato Sannio.

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano con Rai Cinema, Ritorno al crimine arriverà in prima assoluta lunedì 12 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW: per accompagnare l'uscita del sequel, il 10 luglio alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su NOW sarà riproposto anche il primo capitolo della saga, Non ci resta che il crimine. Nel nuovo film torna un cast all star composto da Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gian Marco Tognazzi, ai quali si aggiungono Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua, Massimiliano Bruno e Gianfranco Gallo, e con la partecipazione di Loretta Goggi.

Ritorno al crimine è una storia rocambolesca e fantasiosa che spazia dal genere della commedia a quello dell’action movie e gioca sul cliché dei viaggi nel tempo. Se in Non ci resta che il crimine i protagonisti si erano messi nei guai con la banda della Magliana, nel nuovo film gli antagonisti saranno dei camorristi di periferia e il campo dello scontro si allargherà da Roma a Napoli. Il titolo, omaggio alla saga di Ritorno al Futuro, è stato commentato dal regista Massimiliano Bruno: "Una grande uscita in un momento positivo, dopo un anno e mezzo di sacrifici. Siamo felici di far divertire il nostro pubblico durante questa che si preannuncia come l’estate della rinascita. Sono davvero contentissimo di ricominciare. E non è finita qui...".

Ci sarà anche un terzo episidio? Staremo a vedere. Nel frattempo, guardate il poster ufficiale di Ritorno al crimine e recuperate la nostra recensione di Non ci resta che il crimine.