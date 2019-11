Un ritorno di Chris Evans nel MCU rovinerebbe Avengers: Endgame, secondo gli sceneggiatori

Con Avengers: Endgame si è conclusa la prima grande macro-fase del MCU conosciuta come Infinity Saga, chiudendo di conseguenza l'arco narrativo di alcuni dei grandi protagonisti del franchise.

Il film record al botteghino ha infatti rappresentato l'ultima apparizione di Chris Evans e del suo Captain America: tornato nel passato per rimettere a posto le Gemme dell' Infinito, Cap ha deciso di vivere la vita che ha sempre desiderato in compagnia di Peggy Carter.

Intervistati da Screen Rant su un eventuale ritorno del personaggio, per esempio con una serie Disney+ ambientata in una diversa linea temporale come Loki, gli sceneggiatori di Endgame hanno spiegato perché non dovrebbe accadere.

"Amo scrivere per Cap, e amo Evans" ha detto Markus. "Ma io credo, come Tony, che siano arrivato a un punto in cui non hanno più bisogno di farlo. Mi dispiacerebbe fare qualcosa di forzato per riaverli indietro."

È della stessa idea anche Stephen McFeely, che ha affermato: "Io sono preoccupato che qualcosa del genere potrebbe fare male ad Avengers: Endgame. È un momento importante e davvero interessante dei film, perché uno studio di grande successo ha appena appeso le loro armi al chiodo."

Per altre notizie sul film, vi ricordiamo che è stato annunciato che Avengers: Endgame sarà disponibile al lancio di Disney+.