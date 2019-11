Il ritorno di Checco Zalone nel primo poster ufficiale di Tolo Tolo

La Medusa Film ha pubblicato il primo poster ufficiale di Tolo Tolo, attesissimo nuovo film interpretato da Luca Pasquale Medici in arte Checco Zalone, che con questo quinto film segna anche il suo debutto alla regia e l'arrivederci alla proficua e lunga collaborazione con il cineasta Gennaro Nunziante.

Inizialmente prevista per il 25 dicembre 2019, la data d'uscita di Tolo Tolo è stata posticipata a dopo Natale, di cinque giorni, fissata al 1° gennaio 2020, il giorno di capodanno. La decisione è stata presa direttamente da Medusa, perché poco prima di Natale è prevista l’uscita al cinema di due film molto attesi come Frozen II: Il segreto di Arendelle (27 novembre) e Star Wars: The Rise of Skywalker (18 dicembre).



Meglio dunque posticipare il titolo di una settimana e non farlo "andare in battaglia" contro due blockbuster annunciati, considerato anche il fortunato precedente di Quo Vado?, l’ultimo film di Zalone, che arrivando in sale proprio il giorno di Capodanno incassò complessivamente 70 milioni di euro.

Secondo il produttore Pietro Valsecchi, che ha appena sposato il progetto di una serie tv su Totti, Tolo Tolo sarà “il film della piena maturità artistica di Zalone”, che per la prima volta si cimenta anche dietro la macchina da presa e che “ha lavorato per più di un anno a questo grande progetto”.



A breve il primo trailer ufficiale.