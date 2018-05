Ritorno al Bosco dei 100 Acri: trailer italiano per il film live-action della Disney

Oltre ai vari titoli d'animazione molto attesi, la Walt Disney Pictures, quest'anno, distribuirà anche Christopher Robin, pellicola in live-action sul personaggio di Winnie the Pooh che da noi arriverà con il titolo ufficiale di Ritorno al Bosco dei 100 Acri.

La divisione italiana della Walt Disney Pictures ha diffuso in rete il trailer doppiato in italiano ed il poster della pellicola che noi, come sempre, vi proponiamo all'interno di questa notizia.

Ritorno Al Bosco dei 100 Acri è diretto da Marc Forster da una sceneggiatura firmata da Tom McCarthy, Alex Ross Perry e Allison Schroeder e ispirato ai personaggi creati da A.A. Milne e diventati iconici grazie alla trasposizione animata della Disney nel corso di tutti questi anni. Il film è incentrato su Christopher Robin (interpretato da Ewan McGregor), ormai cresciuto, con un lavoro (il suo boss ha il volto dell'attore Mark Gatiss), una moglie (Hayley Atwell) ed una figlia (Bronte Carmichael). Il ritorno dei suoi vecchi amici - Winnie the Pooh & Co. - lo trascineranno in una nuova avventura e gli faranno ricordare di quando, da ragazzino, si recava al Bosco dei 100 Acri.

Oltre a Winnie the Pooh sono previste le partecipazioni dei personaggi classici dell'universo del personaggio: Tigro, Pimpi, Tappo, Uffa, Ih-Oh, Kanga e Ro.

Il Bosco dei 100 Acri arriverà il 3 agosto in USA mentre in Italia sarà distribuito nei cinema italiani dal 30 agosto.