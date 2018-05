Ritorno al Bosco dei 100 Acri: Ewan McGregor nel nuovo poster del film Disney

Dopo quello internazionale, arriva un nuovo poster ufficiale per Ritorno al Bosco dei 100 Acri, film in live-action targato Disney con protagonista Ewan McGregor.

Basato sui famosi personaggi di A.A. Milne e su di una sceneggiatura firmata da Tom McCarthy, Alex Ross Perry e Allison Schroeder, il film è incentrato su Christopher Robin (McGregor), ormai cresciuto, con un lavoro, una moglie e una figlia. Il ritorno dei suoi vecchi amici - Winnie the Pooh & Co. - lo trascineranno in una nuova avventura e gli faranno ricordare di quando, da ragazzino, si recava al Bosco dei 100 Acri.

Oltre a Winnie the Pooh sono previste le partecipazioni dei personaggi classici dell'universo del personaggio: Tigro, Pimpi, Tappo, Uffa, Ih-Oh, Kanga e Ro

Ritorno al Bosco dei 100 Acri vede nel cast anche Mark Gattis, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, mentre le voci degli amati personaggi saranno quelle di Jim Cummings (Winnie), Chris O'Dwod (Tigro), Brad Garrett (ih-Oh), Toby Jones (Uffa), Nick Mohammed (Pimpi), Peter Capaldi (Tappo) e Sophie Okoned (Kanga), per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 3 agosto 2018, il 30 agosto successivo in quelle italiane.

Potete visualizzare il poster di seguito e scoprire anche il trailer italiano della pellicola. Ricordiamo che in un biopic precedente della 20th Century Fox, Vi presento Christopher Robin (con Domhnall Gleeson e Margot Robbie) veniva esplorata la genesi di Winnie the Pooh e la vita di Milne.