Ritmo elettronico e atmosfere ambigue nel primo breve trailer di Loro di Paolo Sorrentino

Universal Pictures International Italy ha diffuso a sorpresa il primo teaser trailer di, il nuovo attesissimo film diretto dal premio Oscar. Il regista deporterà sul grande schermo la figura pubblica e privata di Silvio Berlusconi, interpretato dal suo attore feticcio,

Per Paolo Sorrentino si tratta del secondo film che si concentra su un personaggio emblematico e iconico della storia politica italiana dopo Il divo, nel quale ha realizzato un ritratto di Giulio Andreotti, sempre interpretato da Toni Servillo.

Il brevissimo trailer mostra già alcune atmosfere misteriose e particolari, con il personaggio di Berlusconi che compare a intermittenza e nell'oscurità. Le musiche accompagnano il ritmo del video con una ritmica elettronica che alterna le immagini di donne che ballano alla presenza di Berlusconi ritratto di spalle. Un trailer che mostra il contesto raffinato del cinema di Paolo Sorrentino che ci introduce al film, con un brevissimo dialogo in voice over che ci svela proprio nel finale del video la voce di Berlusconi/Servillo.

Loro è stato scritto da Paolo Sorrentino e Umberto Contarello. Nel cast del film, oltre a Toni Servillo, storico collaboratore di Sorrentino nei film L'uomo in più, Le conseguenze dell'amore, Il divo e La grande bellezza, troviamo anche Elena Sofia Ricci e Riccardo Scamarcio, nel ruolo di Gianpaolo Tarantini.

Loro è l'ottavo film diretto per il cinema dal regista napoletano Paolo Sorrentino, vincitore di un Oscar al miglior film straniero per La grande bellezza, grazie alla quale ha vinto anche un Golden Globe e un premio BAFTA.

Recentemente Sorrentino si era dedicato per la prima volta al piccolo schermo, realizzando la serie The Young Pope, con protagonista Jude Law.

Loro verrà distribuito da Focus Features negli Stati Uniti, Universal Pictures in Italia e Pathé per quanto riguarda il resto del mercato internazionale. Il film è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori.