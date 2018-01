Ritirate dal mercato le copie in Ultra HD Blu-ray di Valerian e la città dei Mille Pianeti

Con un incasso mondiale di soli 225 milioni di dollari a fronte di un budget di 200 (compresi i costi di marketing), Valerian e la città dei Mille Pianeti disi è purtroppo rivelato uno dei flop commerciali del 2017, portando per laaddirittura molti guai finanziari.

E adesso che il film con protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevigne è uscito in Italia nelle varie edizioni home-video, a quanto pare i problemi non sembrano ancora essere finiti. Sbarcato negli scaffali dei negozi in versione Dvd, Blu-Ray e Ultra HD Blu-ray (4k), l'omonimo adattamento della space opera a fumetti francese di Pierre Christin e Jean-Claude Menzières ha purtroppo riscontrato diversi appunti negativi nella sua versione presumibilmente "migliore", quella in Ultra HD.



A quanto pare, infatti, il formato italiano di tale versione offrirebbe il supporto Ultra HD ma non quello HDR (High Dynamic Range), quando in realtà nella versione americana dello stesso blu-ray è presente l'HDR10 e il Dolby Vision. Per questi motivi, allora, la 01 Distribution ha deciso di ritirare dal mercato le copie in Ultra HD di Valerian e la città dei Mille Pianeti, annunciando esplicitamente "un problema tecnico riscontrato nella mancanza del supporto 4k".



E al momento non è chiaro quando verrà rilasciata una nuova versione del film.