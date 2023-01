Rita Ora sulle voci di un ménage à trois con Taika Waititi e Tessa Thompson:'Ridicole'

Qualche anno fa la cantante Rita Ora si è trovata al centro di un gossip che coinvolgeva il marito Taika Waititi e l'attrice Tessa Thompson. Secondo le voci, alimentate da uno scatto nel quale apparentemente i tre condividevano un bacio, era in corso un ménage à trois. A distanza di tempo, ecco la risposta della cantante.

Rita Ora ha spiegato il motivo per il quale non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito a queste voci:"Ho semplicemente scelto di non riconoscerle perché sono ridicole. Penso che quando alcune cose sono così assurde, ed è difficile capirne il senso, devi semplicemente ignorarle. Ho adottato questo approccio per molte cose, perché non vuoi dedicare energia a qualcosa che non esiste. È come cercare di spiegare qualcosa che non è successo, significa che ti stai nutrendo di nulla" ha dichiarato.



Rita Ora nel 2021 ha intrapreso una relazione sentimentale con il regista MCU - recuperate la nostra recensione di Thor: Love and Thunder - Taika Waititi, coronata dalle nozze nell'agosto 2022.

Oltre ad una importante carriera nel mondo della musica, Ora ha partecipato a diversi film nelle vesti d'attrice, tra cui la trilogia di Cinquanta sfumature, Southpaw - L'ultima sfida, al fianco di Jake Gyllenhaal e Rachel McAdams e nel 2018 Pokémon: Detective Pikachu, nei panni della dottoressa Ann Laurent.



Nel 2015 ha partecipato anche ad un episodio della serie tv Empire. Rita Ora sarà nel prequel di Beauty and the Beast su Disney+.



Tessa Thompson ha recitato per Taika Waititi nei film Thor: Ragnarok e nel recente Thor: Love and Thunder, nei panni di Valchiria.