Il Risveglio della Forza è troppo simile a Una Nuova Speranza? La risposta di J.J. Abrams

Il rilancio di Star Wars ad opera di J.J. Abrams con Il Risveglio della Forza non si è rivelato certamente divisivo quanto il suo successore, Gli Ultimi Jedi, ma anche chi ha apprezzato il film non ha potuto non notare una certa somiglianza con il primo capitolo della saga, Una Nuova Speranza.

Una sovrapposizione che, secondo molti, è stata proprio il punto debole della pellicola che ha introdotto la trilogia con protagonisti Rey, Kylo Ren e Finn. Consapevole di queste critiche, il regista ha detto la sua sull'argomento in una recente intervista con Rolling Stone.

"Comprendo assolutamente le critiche, e per quelli che lo hanno trovato un po' troppo come un doppione, vi dico, vi ho sentito e rispetto la recensione" ha spiegato il regista. "Ma l'idea era quella di continuare la storia e iniziare quella di questa giovane donna che credeva che Luke Skywalker fosse un mito. E raccontare una storia che non fosse solo una ripetizione, ma che abbracciasse anche i film che conosciamo come la vera storia di questa galassia. Perciò loro vivono in un posto dove c'è il male contro il bene, vivono nell'ombra di ciò che è accaduto in passato, ancora alle prese con i peccati del padre e delle persone che li hanno preceduti. Non è stato un gioco di nostalgia. A me è sembrato un modo per dire 'Torniamo ad uno Star Wars che conosciamo, così possiamo raccontare un'altra storia."

Abrams ha poi risposto a chi si aspettava un film incentrato soprattutto su Luke, Han e Leia: "Sarebbe sicuramente potuta essere la loro storia. Ma ho pensato di inserirli con un ruolo di supporto in una nuova storia. Il bello dei fan di Star Wars è che ci tengono molto. E anche i più cinici o più negativi sono comunque persone che, per la maggior parte, abbracciano ciò che è stato fatto anche solo per alimentare un dibattito. Tutto quello che posso dire è che i protagonisti di questa trilogia mi sono sembrati connessi naturalmente a quelli venuti prima di loro."

Dopo aver lasciato Episodio VIII in mano a Rian Johnson, Abrams è tornato alla regia di Star Wars con l'arduo compito di concludere l'intera Skywalker Saga: manca ormai meno di un mese all'uscita nelle sale italiane di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, di cui è stata da poco pubblicata una nuova locandina con i Cavalieri di Ren.

A proposito di Episodio VII, invece, il nuovo videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order avrebbe confermato una fan theory de Il Risveglio della Forza.