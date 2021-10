Il Risveglio della Forza, James Bond ha aiutato Daniel Craig ad apparire in Star Wars

In questi giorni Daniel Craig è sugli schermi di tutto il mondo con No Time To Die, il 25esimo film di James Bond e l'ultimo che lo vedrà nel ruolo. Ma nel 2015 l'attore era un insospettabile Stormtrooper in Star Wars: Il Risveglio della Forza, cameo che è stato possibile proprio grazie al suo essere 007.

Ad averlo rivelato è stato lo stesso attore ai microfoni di BBC Radio 1, dove ha spiegato che probabilmente non avrebbe mai avuto l'opportunità di comparire in un film di Star Wars se non fosse stato per Bond.

"Suppongo che sia uno dei vantaggi. Ti apre decisamente alcune porte. Perché non credo che altrimenti avrei potuto fare una cosa del genere se non fossi stato James Bond" ha affermato Craig.

"Credo fossimo sul set di Spectre e tutta la nostra crew era praticamente la stessa di Star Wars. Ben Dixon, il nostro secondo assistente regista, l'adorabile Ben Dixon, era anche lì il secondo AD, e così gli chiesi 'Per caso c'è una particina per me?'" ricorda l'attore "Ho avuto l'audacia di farlo perché ero James Bond. Non glielo avrei chiesto altrimenti. Ma glielo chiesi e lui mi rispose 'Sul serio?' e io 'Certo. Posso essere qualsiasi cosa, anche uno Stormtrooper'. Così andò da J.J. Abrams e J.J. gli disse di 'Sì, portalo qui'".

"E mi diede una scena! Credevo che sarei stato lì, sullo sfondo, a reggere un'arma e basta. Sarei stato contento anche solo per quello, ma mi diede addirittura una scena!" conclude, ancora incredulo per come si svolsero le cose.

La scena in questione è quella in cui Rey (Daisy Ridley) riesce a persuadere uno Stormtrooper (Craig) con la Forza nel lasciarla andare (se volete rivederla la trovate anche qui in calce al pezzo).

E a voi era piaciuto il cameo di Daniel Craig in Star Wars: Il Risveglio della Forza?