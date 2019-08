Un ristorante messicano risponde a Thanos in un piccolo capolavoro trash

Essere ineluttabili non basta quando bisogna fronteggiare dei tacos ben fatti: lo sta imparando a sue spese il povero Thanos, vittima di un esercito di cibo messicano nello spot di un ristorante locale che ha pensato bene di utilizzare la scena più famosa di Avengers: Endgame per farsi pubblicità.

Nel video vediamo il Titano pazzo doppiato in spagnolo nell'attimo in cui sta per compiere il secondo, fallimentare tentativo di schioccare le dita ed utilizzare le Gemme: stavolta, però, a rispondergli non c'è l'eroico Iron Man ma il proprietario del ristorante in questione, che con un "Yo soy... TakesaBroso" dà il via ad un delirio di cibo messicano e Thanos danzanti, con in sottofondo una discutibile rivisitazione della colonna sonora del film (la cui versione originale, per la cronaca, è stata candidata ai prossimi World Soundtrack Awards).

Certo è che se Tony Stark è riuscito a contribuire alla salvezza dell'universo allenandosi con Nebula a giocare a flick football una possibilità a TakesaBroso potrebbe anche esser data... Chissà che Marvel non possa fare un pensierino ad una versione alternativa del film, prima o dopo! Di certo ne verrebbe fuori qualcosa di memorabile. Avengers: Endgame, intanto, è finalmente disponibile in blu-ray negli Stati Uniti, mentre da domani ne avremo a disposizione in Italia la versione digitale.