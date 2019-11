La risposta 'scorretta' di Rian Johnson agli haters di Gli Ultimi Jedi

Quasi tutti i film del franchise Star Wars hanno ricevuto critiche contrastanti, da quando la Disney ha acquisito la Lucasfilm ma non solo. La trilogia prequel ha diviso i fan, e recentemente anche l'Episodio VIII, Gli Ultimi Jedi, è stato aspramente criticato. In molti casi si tratta di gusti e opinioni personali.

C'è però anche chi si è scagliato contro il film per il modo in cui tratta la diversità. C'è chi ha avuto da ridire per la presenza di troppe donne, o troppe persone, di colore in ruoli importanti. Per queste persone in particolare Rian Johnson, regista del film, ha una risposta piuttosto dura.

In occasione di un evento organizzato da Wired per l'uscita del film Knives Out, Johnson ha parlato di quelli che si lamentano di Star Wars: Gli Ultimi Jedi per la sua cosiddetta "giustizia sociale": "Se qualcuno sta rispondendo negativamente alla diversità, che si fotta" ha detto.

Ovviamente non vuole generalizzare: "Se è qualcuno non è piaciuto il film, non voglio dire che sia per forza per quel motivo. Non è affatto sorprendente per me. Sono cresciuto come un fan di Star Wars e avevo circa vent'anni quando sono usciti i prequel, e l'idea che era tutto rose e fiori e improvvisamente tutti si urlano addosso a vicenda è stata sconcertante per me."

Rian Johnson ha continuato il suo discorso dicendo: "Mi sento come se tutti si preoccupassero profondamente di Star Wars, e ognuno ha una versione leggermente diversa di cosa pensa che Star Wars sia. E gran parte del divertimento sta proprio nelle discussioni. Fa parte dell'essere fan di Star Wars. I fan migliori del mondo."

Il regista è stato scelto per dirigere la prossima trilogia spin-off, anche se la saga di Star Wars si prenderà una pausa dopo l'uscita dell'atteso Episodio IX, L'Ascesa di Skywalker. Nel film sarà presente anche Billie Lourd, che ha recentemente ricordato la madre Carrie Fisher.