La Risposta è Nelle Stelle e quella citazione nascosta a Le Pagine della Nostra Vita

Quando si pensa a film tratti da Nicholas Sparks è impossibile non andare subito con la mente a Le Pagine della Nostra Vita, il film con Ryan Gosling e Rachel McAdams che dal 2004 non smette di far commuovere i tanti fan delle opere dello scrittore statunitense. Un confronto inevitabile a cui La Risposta è Nelle Stelle non ha potuto sottrarsi.

Il film uscito nel 2015 per la regia di George Tillman Jr. ha infatti omaggiato il suo illustre predecessore in un modo quasi impercettibile, nascondendo il riferimento al film di Nick Cassavetes in un gesto passato quasi inosservato agli occhi della maggior parte degli spettatori, ma non di quelli più attenti o più affezionati alle opere di Sparks.

Stiamo parlando della scena in cui Ruth torna da Ira dopo averlo lasciato: durante questa sequenza, infatti, vediamo la ragazza interpretata dalla nipote d'arte Oona Chaplin presentarsi portando con sé due valige e alzando le spalle in un modo che a molti è sembrato piuttosto familiare. La scena in questione, infatti, riprende in maniera fedelissima quella in cui Allie ricompare a casa di Noah durante una delle sequenze chiave de Le Pagine della Nostra Vita.

Avevate notato questo sottilissimo omaggio? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di La Risposta è Nelle Stelle.