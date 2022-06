Ci risiamo: Marvel accusata di satanismo per Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è un film satanista? Quasi certamente no, ma qualcuno la pensa diversamente e in queste ore sui social è scoppiato un divertente dibattito sul nuovo titolo del Marvel Cinematic Universe.

Col panico per le sette sataniche risvegliato da Stranger Things 4, evidentemente, su Reddit l'utente u/Future_Author ha chiesto ad altri fan del MCU cosa pensassero di Doctor Strange 2, accusato da un suo conoscente di essere propaganda satanica. Un certo numero di utenti si è immediatamente scagliato contro questo conoscente ultra-religioso, citando proprio la mentalità di coloro che facevano parte del "Panico satanico" degli anni '80 rivangato dalla serie tv di Netflix.

Per coloro che non conoscono questa corrente o non hanno ancora visto Stranger Things 4, con "Panico satanico" si intende quel periodo di 'panico morale' che si diffuse ad un certo punto degli anni '80 quando una gran fetta della popolazione adulta iniziò a credere che determinate attività avrebbero influenzato i loro figli a compiere rituali satanici. Per fortuna, il post su Reddit è stato deriso anche da molti fan MCU dichiaratisi di fede cristiana, in quanto anche loro hanno ritenuto esagerata l'etichetta di 'propaganda satanica' affibbiata al film di Sam Raimi. Un utente, tra l'altro, ha anche sottolineato che Doctor Strange sarebbe l'antitesi della propaganda satanica in quanto ricorda agli spettatori che il cercare un potere innaturale porterà sempre gravi conseguenze.

Comunque, non è la prima volta che la Marvel finisce sotto accusa da parte della comunità cristiana: solo la scorsa settimana, un gruppo di credenti ha boicottato la nuova serie Disney Plus Ms. Marvel perché in contrasto con le loro opinioni religiose.

Nel frattempo, se volete rivivere l'ottimo rituale satanico, ehm, l'ottimo film di Sam Raimi, vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta per arrivare in home video.