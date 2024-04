Abbiamo rischiato seriamente di non vedere l'esibizione di Ryan Gosling agli Oscar 2024

Ryan Gosling che canta 'I'm Just Ken' agli Oscar 2024 è stata senza dubbio l'esibizione più chiacchierata e apprezzata dell'ultima edizione degli Academy Awards, ma il pubblico di tutto il mondo ha rischiato seriamente di perdersela.

Nel corso di una recente intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon, infatti, Ryan Gosling ha rivelato di essere stato riluttante ad accettare l'incarico di cantare nei panni di Ken agli Oscar, e che inizialmente aveva dato ai produttori dello show un "secco no al 100%" quando gli è stata proposta la cosa.

"Pensai che la cosa sarebbe potuta andare storta in mille modi diversi, soprattutto perché saremmo stati in diretta e non avremmo avuto modo di rimediare ad un errore", ha confessato Ryan Gosling a Jimmy Fallon durante il Tonight Show di giovedì. Inizialmente, a quanto pare, Ryan Gosling era preoccupato dal rischio di recensioni negative, ma il risultato finale è stato l'esatto opposto. A questo proposito, l'attore ha scherzato che l'unica recensione negativa della sua performance è arrivata da sua figlia: "Voglio dire, è stato il loro interesse per Barbie e il loro totale disinteresse per Ken a dare inizio a tutto questa cosa." In precedenza, Ryan Gosling aveva rivelato che le sue figlie non hanno ancora visto Barbie per non doverlo vedere nei panni di Ken.

