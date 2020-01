La risata del suo Joker rendeva molto nervoso Joaquin Phoenix durante le riprese

Uno dei tratti distintivi e più iconici del personaggio del Joker della DC, tanto nei fumetti quanto nei vari media dove è stato trasposto, è sicuramente la sua risata. Tetra, inquietante, compulsiva o isterica che sia, la risata del Clown Criminale è uno dei primi aspetti da decifrare per calarsi nei panni della nemesi di Batman.

Un elemento importantissimo e imprescindibile che infatti rendeva non poco nervoso anche il gigantesco Joaquin Phoenix durante gli studi, i vari approfondimenti e l'interpretazione del suo Joker nel film di Todd Phillips, candidato adesso a 11 premi Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista.



Discutendo proprio di questo aspetto con Deadline, così, il regista del cinecomic DC ha spiegato brevemente il processo di sviluppo della risata del Joker di Phoenix, arrivando persino a definirla "un ostacolo" nel corso delle riprese. Dice Phillips: "Joaquin era molto nervoso in merito alla risata, perché non era per niente facile da fare o recitare. Quando la scrivi su carta pensi 'ok, chiunque potrà venirne a capo e farla bene', ma si è in realtà rivelata un'altra cosa molto importante e quasi un ostacolo per le riprese. Non proprio un ostacolo, ma Joaquin pensava sempre a come farla nel miglior modo possibile".



Poi continua: "Non c'è stato un vero e proprio processo creativo, per la risata. Era tutto spiegato nella sceneggiatura e bisognava solo decrittarne la trasposizione. Un giorno a casa di Phoenix lui mi guarda e mi chiede se poteva farmi sentire una risata che credeva giusta e l'ha completamente azzeccata. È stato incredibile, sudava ed era nervoso ma è stato fantastico. Ed è quella che sentiamo poi all'inizio, durante la seduta con la psichiatra".



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla nostra recensione di Joker e a uno speciale dedicato al finale di Joker.