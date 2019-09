La riprese di Venom 2 di Andy Serkis sembrerebbero ormai imminenti

Abbiamo molto parlato del Venom della Sony Pictures in queste ultime settimane, guardando sia all'arrivo di Andy Serkis (The War - Il Pianeta delle Scimmie, Mowgli) alla regia di Venom 2, sia per quanto riguarda la fine dell'accordo con i Marvel Studios per Spider-Man, che ora permette di esplorare diverse strade.

In attesa di capire se il Peter Parker / Spidey di Tom Hollad apparirà, alla fine, nel sequel del cinecomic di Ruber Fleischer, sembrerebbe proprio che la Sony voglia velocizzare ancora più di quanto non stia facendo lo sviluppo di Venom 2, tanto che l'inizio delle riprese sarebbe previsto davvero a breve. Stando infatti a una nuova inserzione di Production Weekly, il film di Andy Serkis dovrebbe iniziare la produzione entro la fine dell'anno, quindi nei prossimi tre mesi.



Il nuovo numero della rivista dà proprio una data: il 25 novembre 2019, rivelando inoltre che il titolo di lavorazione del film sarà "Fillmore". Questo significa che mancano per l'esattezza poco più di due mesi all'inizio delle riprese.



Venom 2 vedrà nel cast anche Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady a.k.a. Carnage, per un'uscita prevista nelle sale americane il 2 ottobre 2020. Quanto state aspettando questo sequel? Quali sono le vostre aspettative?