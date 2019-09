Le riprese di The Suicide Squad inizieranno entro la fine di settembre

A conferma di quanto rivelato di recente da Sean Gunn, Warner Bros. e DC sono pronte a dare il via alle riprese di The Suicide Squad già durante la prossima settimana. Oltre all'immancabile

A rivelarlo è Comicbook.com: la produzione del film di James Gunn si svolgerà per tre mesi ad Atlanta, in George, per poi spostarsi per circa un mese a Panama. Contattata dal sito, Warner Bros. ha confermato ufficialmente che le riprese inizieranno entro la fine del mese senza commentare i dettagli sulle location.

In attesa di una conferma da parte dello studio, l'indiscrezione su Panama sembra confermare quanto anticipato dallo scooper Daniel Ritchtman, che in "Amanda Waller manderà ancora una volta in pericolo la Suicide Squad per cercare un mostro alieno a Panama".

The Suicide Squad firmerà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn dopo il film di David Ayer e Birds of Prey, quest'ultimo in arrivo a febbraio 2020, ma nonostante questo il regista di Guardiani della Galassia preferisce non definirlo un sequel.

Nel cast ritroveremo anche Viola Davis, Jai Courtney e Joel Kinnaman, mentre tra le new entry segnaliamo Idris Elba, David Dastmalchian, Daniel Melchior, Flula Boeg, Steve Agee, Nathan Fillion e Taika Waititi. Cosa vi aspettate da questo sequel/reboot? Fatecelo sapere nei commenti.