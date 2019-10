Le riprese di The Lighthouse sono partite con una scena shock

L'unica cosa più folle di The Lightouse, l'atteso film di Robert Eggers dopo il debutto-rivelazione The Witch, è forse... la lavorazione di The Lighthouse. Le riprese sono diventate via via più estreme, il set sempre più selvaggio, dopo un day-one con Robert Pattinson già coinvolto in una scena scioccante.

Il primo giorno di riprese, infatti, Pattinson ha dovuto simulare una masturbazione davanti alla macchina da presa. Il regista ha raccontato a The Daily Beast che è stata la prima scena in assoluto ad essere girata, per entrare subito nel mood di un film fortemente disturbante.

"Il primo giorno abbiamo girato la scena di Rob che si masturbava in un capannone" ha detto Eggers, "e lui era davvero coinvolto. E sai, è stato stimolante."

Lo stesso Pattinson ha raccontato l'esperienza in un'intervista al New York Times. "Beh, la prima cosa che ho girato è stata questa scena della masturbazione. È sempre bello fare qualcosa di grosso il giorno di apertura, e al primo ciak sono andato davvero alla grande. È stata un'inversione di 180 gradi rispetto a tutto ciò che avevamo fatto nelle prove, e a un certo punto ho visto Eggers un po' sotto shock. Ma ho pensato: Ok, nessuno mi ha detto di fermarmi, quindi continuerò così. E dopo aver girato la scena, è stato come se la strada abbia iniziato a prendere forma."

Da quel momento, infatti, l'atmosfera sul set è diventata sempre più folle. Robert Pattinson ha raccontato di aver bevuto così tanto sul set per interpretare il suo personaggio (che per buona parte del film è ubriaco) da aver non solo vomitato, ma anche bagnato i pantaloni. Se per Robert Eggers le riprese sono state un inferno, qualche mese fa in un'altra intervista anche Pattinson aveva definito "una tortura" la realizzazione di The Lighthouse, rivelando di aver "quasi dato un pugno in faccia" al regista quando giravano una scena in cui gli si spruzzava in faccia dell'acqua.

Per citare un altro aneddoto estremo del set, Eggers ha raccontato di aver studiato l'apparato genitale femminile degli squali, per rendere più realistica una scena di sesso tra il personaggio di Pattinson e una sirena.

Guarda il nuovo poster ufficiale di The Lighthouse, al cinema dal prossimo 18 ottobre.