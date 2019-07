Le riprese di The Batman inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra

Iniziano a muoversi le cose intorno a The Batman, il nuovo film DC che sarà scritto e diretto da Matt Reeves: dopo l'annuncio che la fotografia sarà curata da Robert Richardson, ecco che i colleghi di Geeks Worldwide riportano in esclusiva la data di inizio delle riprese.

Stando a quanto segnalato, le cineprese sul set del primo capitolo di questa nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson verranno accese il 13 gennaio 2020, con la produzione che inizierà a Londra: al momento non è chiaro se l'intero film sarà girato nella capitale britannica, o se ad un certo punto la troupe si sposterà in un'altra città.

Per altre informazioni, leggete le dichiarazioni di Vanessa Kirby su The Batman: l'attrice recentemente ha infatti commentato i rumor che la vorrebbero come nuova Catwoman, definendo la parte uno dei suoi sogni.

Altre voci più o meno recenti parlano della presenza di alcuni villain come il Pinguino, l’Enigmista e Due Facce, con la storia che sarà ispirata a Il Lungo Halloween.

Come chi ha letto il fumetto di certo già saprà, Il Lungo Halloween è una delle saghe più acclamate dell'intera storia editoriale del Cavaliere Oscuro, nonché uno dei più celebri fumetti degli anni '90: la storia è una sorta di sequel spirituale di Batman: Anno Uno di Frank Miller e racconta di un ancora giovane ma comunque piuttosto esperto Batman impegnato nella caccia al misterioso Holiday, un serial killer che uccide le sue vittime secondo le date festive del calendario.