Le riprese di Shazam! 2 sarebbero dovute iniziare quest'anno

Warner Bros. ha programmato le riprese di Shazam! 2 per quest'anno, come anticipato da alcuni rumor lo scorso febbraio, ma con l'evolversi dell'emergenza Coronavirus non è chiaro se David F. Sandberg potrà iniziare a lavorare al film DC nei tempi previsti.

Lo ha confermato lo stesso Sandberg in vista del watch party di Shazam! organizzato per questa sera da Comicbook.com, al quale parteciperà anche il regista insieme ai membri del cast Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Cooper Andrews, e Marta Milans.

"Beh, vediamo come andrà, perché avremmo dovuto iniziare le riprese quest'anno" ha spiegato Sandberg. "Però chi lo sa quanto andrà avanti questa situazione? Voglio dire, ora sembra che ogni film verrà rinviato, quindi dovremo capire anche cosa accadrà a Shazam!. Io sto continuando a lavorare alla sceneggiatura. Possiamo ancora farlo, perciò continuiamo così e tra un paio di mesi vedremo come sarà la situazione."

L'emergenza Coronavirus ha posticipato le riprese di tutte le grandi produzioni di Hollywood, comprese quelle targate Warner Bros. e DC Films, e come fa notare il regista al momento è difficile prevedere l'impatto che ciò avrà nei confronti dele riprese previste per i mesi successivi. Per ora, l'unica mossa ufficiale dello studio è stato il rinvio di Wonder Woman 1984 ad agosto.

Ricordiamo che l'uscita del sequel di Shazam! è programmata per il 1° aprile 2022, dunque un ritardo nella produzione potrebbe causare un danno minore rispetto ad altre pellicole previste nel 2021.