Le riprese di Shazam! 2 dovrebbero iniziare 'molto presto'

Sebbene manchino ancora più di 2 anni all'uscita del film nelle sale, la star del primo Shazam! ha rivelato che le riprese del sequel dovrebbero iniziare "molto presto".

Ospite di recente ad ET Live per parlare del suo nuovo singolo, infatti, Asher Angel (interprete del protagonista Billy Batson) ha infatti dichiarato: "Penso che le riprese inizieranno molto presto, sono davvero eccitato. Non so bene cosa succederà, non ho ancora letto la sceneggiatura."

Parlando del suo ritorno al fianco di Zachary Levi, che nel film interpretata la sua versione da supereroe, l'attore ha aggiunto: "Non vedo l'ora di rivederlo. Non ci vediamo da molto tempo. Continua ad invitarmi in Texas - beh, in realtà mi sto praticamente invitando da solo, perché è là che lui vive. È il migliore, sono molto orgoglioso di lui e non vedo l'ora di lavorare di rivederlo."

Un imminente inizio delle riprese di Shazam! 2 era stato anticipato lo scorso giugno anche dallo stesso Levi, che aveva confermato la volontà di Warner Bros. di muoversi il più velocemente possibile per evitare che Angel (17 anni) e Jack Dylan Grazer (16) crescano troppo rispetto alla loro prima apparizione.

L'uscita di Shazam! 2 nelle sale è fissata al 1 aprile 2022, mentre il 22 dicembre 2021 debutterà lo spin-off su Black Adam con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione di Shazam!.