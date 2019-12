Le riprese di Shang-Chi potrebbero svolgersi anche a Malta

Mentre tutta l'attenzione è rivolta a Black Widow e Gli Eterni, i film che apriranno la Fase 4 del MCU nel 2020, i Marvel Studios stanno anche portando avanti la pre-produzione di molti altri film e serie tv.

Dopo aver visto una prima occhiata dal set di WandaVision, infatti, è ora emerso un nuovo rumor sulle riprese di Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, pellicola che introdurrà nella saga il personaggio interpretato da Simu Lui.

Secondo quanto riportato dallo scooper Charles Murphy, che nei mesi scorsi aveva anticipato Australia e Vietnam come location principali per la produzione di Shang-Chi, è in vista un cambio di programma per le riprese previste ad Hong Kong.

Visto che le forti proteste che stanno avvenendo nella regione da ormai diverso tempo non accennano a fermarsi, lo studio starebbe pensando di spostare alcune sequenze a Malta, il cui ruolo all'interno dell'industria cinematografica è sempre più rilevante - è lì che Syndey Sibilla ha girato il suo L'incredibile storia dell'Isola delle Rose per Netflix.

In attesa di una conferma ufficiale, vi ricordiamo che il film diretto da Destin Daniel Cretton arriverà nelle sale il 12 febbraio 2021. Per altre notizie, nei giorni scorsi Simu Liu ha ricevuto il costume di Shang-Chi.