Le riprese di Red Notice con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot inizieranno a gennaio

Le ultime notizie relative a Red Notice risalgono alla scorso luglio, quando Dwayne "The Rock" Johnson interveniva via social per elogiare Netflix per la scelta di investire sul film, comprato dalla Universal, ed è adesso sempre l'attore a rivelare la data d'inizio riprese dell'interessante crime thriller.

Diretto da Rawson Marshall Thurber (Dodgeball, Skyscraper) e interpretato da The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot, Red Notice inizierà la produzione il prossimo gennaio 2020, come si legge in un tweet di Johnson, che condividendo un video di Reynolds ha scritto: "Comincerò a girare un film (red notice) con questa persona a gennaio. Ci divertiremo un mondo".



In Red Notice, descritto come un action thriller, Johnson sarà un agente dell'Interpol incaricato di trovare e catturare il ladro d'arte più ricercato al mondo. Si tratterà anche dell'occasione per una reunion tra Johnson e la Gadot, dopo essere apparsi insieme nel franchise di Fast & Furious, e adesso entrambi possono godere dello status di grandi star di Hollywood dopo i successi ripetuti al box-office.

Per quanto riguarda Ryan Reynolds, invece, si tratterà del suo secondo impegno consecutivo con Netflix dopo 6 Underground, altro blockbuster diretto da Michael Bay, girato in parte anche in Italia, e le cui riprese sono terminata a luglio. Per Gal Gadot, che la prossima estate tornerà in Wonder Woman 1984, è il primo progetto in collaborazione con Netflix.



Red Notice uscirà su Netflix il 13 novembre 2020.