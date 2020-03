Proseguono le riprese di Matrix 4 nonostante l'emergenza Coronavirus

Al contrario della presa di posizione di Disney, Universal e Paramount, che in queste ore hanno interrotto le riprese dei propri titoli in lavorazione a causa dell'emergenza Coronavirus, Warner Bros. ha dato il via libera per proseguire la produzione di Matrix 4.

A rivelarlo è il reporter di Variety Justin Kroll, che ha confermato tramite Twitter che lo studio al momento non ha intenzione di interrompere le riprese previste per questo periodo: dal film di Lana Wachowski all'atteso The Batman di Matt Reeves, passando per King Richard con Will Smith, Little Things e Reminisce.

Matrix 4, nuovo capitolo della saga che rivedrà come protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss rispettivamente nei panni di Neo e Trinity, ha da poco terminate le riprese a San Francisco, dove i protagonisti e gli stunt sono stati avvistati in delle spettacolari sequenze d'azione come il filmato della moltiplicazione in stile Agente Smith.

Diretto e co-scritto da Lana Washowski, il film vedrà nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas e le ex star di Sense 8 Brian J. Smith, Toby Onwumere e Eréndira Ibarra. per un'uscita prevista nelle sale il 21 maggio 2021.



In queste ore, lo ricordiamo, è stata sospesa la produzione tra gli altri di Shang-Chi e Jurassic World: Dominion.