Anche le riprese di Kingsman 3 saranno in Inghilterra

The King's Man sta per arrivare sul grande schermo, ma la saga degli Uomini del Re ha ancora un capitolo in serbo per noi, che però deve ancora essere girato. E per le riprese, Kingsman 3 tornerà ancora in Inghilterra.

Kingsman 3, spesso confuso con il prequel The King's Man (a cui noi italiani abbiamo aggiunto "Le Origini" per renderne chiaro lo status), è in realtà il capitolo conclusivo della saga di Eggsy Unwin (Taron Egerton), e il sottotitolo con cui è stato finora conosciuto è The Great Game.

Probabilmente diretto da John S. Baird, Kingsman 3 sarà girato nei Longcross Film Studios, nel Surrey, in Inghilterra; stessa location di Kingsman: Il Cerchio D'Oro e di The King's Man - Le Origini. Egerton ha rivelato che il copione del film sarebbe già pronto, ma non conosciamo né la data di inizio della produzione, né una possibile data di uscita (nonostante Vaughn speri nella fine del 2020 o nei primi mesi del 2021, con quest'ultima apparentemente ribadita anche da Egerton).

Inoltre, questa sarà l'ultima pellicola che vedrà la star di Rocketman riprendere i panni di Eggsy.

Dal 13 febbraio 2020, invece, potremo vedere al cinema ciò che è successo prima degli avvenimenti di Kingsman: Secret Service, e faremo un salto indietro nel passato fino alla Prima Guerra Mondiale, in cui scopriremo, come palese, le origini dell'agenzia di intelligence che tutti conosciamo e amiamo. Nel cast di The King's Man - Le Origini anche Ralph Fiennes, Gemma Anterton, Matthew Goode, Charles Dance, Harris Dickinson e Daniel Brühl.