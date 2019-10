Le riprese di Jurassic World 3 inizieranno il prossimo febbraio 2020 a Londra

Dalla conferma del ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum nell'attesissimo Jurassic World 3, dove riprenderanno i rispettivi panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom diretti da Colin Trevorrow, sul terzo e ultimo capitolo del franchise è calata una nube di silenzio fortunatamente diradatasi in queste ore.

Come scrive infatti Collider, sono trapelate finalmente le conferme sull'inizio delle riprese del film, che a quanto pare cominceranno a Londra, presso i Pinewood Studios, a partire dal prossimo febbraio 2020, protraendosi fino all'inizio dell'estate. In realtà a rivelare la notizia è stato il produttore Frank Marshall ai microfoni di Forbes, aggiungendo inoltre che il film ancora senza titolo ufficiale è già in fase di pre-produzione presso gli studios britannici.



Come regalo ai fan del franchise, per premiarli di un'attesa ancora molto lunga, Colin Trevorrow ha pensato di girare un cortometraggio prequel di Jurassic World 3 intitolato Battle at Big Rock, pubblicato qualche settimana fa sui canali Universal e molto apprezzato dagli appassionati, perché dà un'idea precisa di cosa significhi la presenza di svariate razze di dinosauri nuovamente libere di vagare nel mondo, pur non dando indicazioni sulla trama effettiva dell'ultimo capitolo.



Jurassic World 3 è atteso nelle sale americane l'11 giugno 2021.