Le riprese di Indiana Jones 5 inizieranno il prossimo anno, non la prossima settimana

Pronti a farvi due risate? Bene: dobbiamo smentire la notizia secondo la quale le riprese di Indiana Jones 5 sarebbero iniziate la prossima settimana, precisando che in realtà inizieranno l'anno prossimo.

La dichiarazione, arrivata da Harrison Ford in persona e rimbalzata su tutte le testate del mondo, era stata diffusa da Variety, che aveva intervistato la star alla premiere di Pets 2.

La causa di questo sfasamento temporale però non è da imputare ad un improvviso attacco di senilità di Ford bensì, molto più banalmente, ad un errore di battitura del magazine losangelino: l'articolo, che inizialmente riportava "next week", pochi minuti fa è stato aggiornato in "next year"; non è stato Ford a confondere le date, semplicemente Christi Carras di Variety ha preso un bel granchio.

Il famoso archeologo ed esploratore Indiana Jones è stato introdotto nel 1981 ne I Predatori dell'Arca Perduta e successivamente ha entusiasmato il pubblico nel 1984 con Indiana Jones e Il Tempio Maledetto, nel 1989 con Indiana Jones e L'Ultima Crociata e infine nel 2008 con Indiana Jones e Il Regno del Teschio di Cristallo. Complessivamente i quattro film, tutti diretti da Steven Spielberg, hanno incassato quasi $2 miliardi al botteghino globale.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Harrison Ford sul futuro di Indiana Jones: la settimana scorsa l'attore ha giurato che nessun altro, dopo di lui, vestirà i panni dell'archeologo-avventuriero ... speriamo che questa volta l'articolo originale sia stato revisionato a dovere!