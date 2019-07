Stando a quanto riportato in esclusiva da Discussing Film, le riprese di Indiana Jones 5 inizieranno ad aprile 2020 a Londra, confermando definitivamente il rumor secondo il quale i lavori sul film non sarebbero riusciti partire entro quest'anno.

Il film, in uscita in una data imprecisata del 2021, avrebbe dovuto iniziare le riprese ad aprile scorso, ma la Disney avrebbe rinviato la produzione perché non troppo contenta della sceneggiatura iniziale, scritta da David Koepp. L'autore de Il Regno del Teschio di Cristallo è uscito definitivamente dal progetto, e al suo posto è stato ingaggiato Dan Fogelman, autore di This Is Us, per revisionare l'intero script.

Ad oggi non si conosce alcun dettaglio circa la trama del film, ma sappiamo che la sessione principale delle riprese avrà luogo ai Pinewood Studios.

Ricordiamo che l'intera serie di Indiana Jones ha incassato quasi 2 miliardi di dollari in tutto il mondo, di cui $939 milioni di dollari arrivati ​​a livello nazionale. Non aggiustato per l'inflazione, Indiana Jones e Il Regno del Teschio di Cristallo è il film col più alto successo commerciale dei quattro, con un incasso globale di $786,6 milioni in tutto il mondo.

